شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: "مهنتك مستقبلك" تهدف لنقل الفكر التدريبى للمواطن فى محل سكنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة القوى العاملة، أنها تتابع من خلال الوحدة المركزية بالوزارة عمل وحدات التدريب المتنقلة التى تم إطلاق المرحلة الأولى منها فى الأيام الماضية فى 4 محافظات وهى الفيوم، الدقهلية، سوهاج، الوادى الجديد، حيث تتابع سير عملية التدريب على مهن الخياطة والتفصيل، والسباكة والتركيبات الكهرباء، وذلك فى إطار مبادرة "مهنتك ..مستقبلك" .

وذكرت الوزارة فى بيان اليوم، أنها تلقت تقريرًا من مديرية القوى العاملة بالدقهلية أشارت فيه إلى تفاعل المتدربين من الشباب والفتيات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية شها مركز المنصورة، حيث يتم تدريب 15 سيدة على مهنة الخياطة والتفصيل لمدة شهر، وتدريب 15 متدرباً على مهنة السباكة لمدة أٍسبوعين، وانه تم اختيار المتدربين والمتدربات الأكثر احتياجا من خلال قاعدة بيانات لراغبى التدريب بالمحافظة، وذلك حتى تصل المبادرة لمن يستحقها.

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وقالت وزارة القوى العاملة، إن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، تهدف إلى نقل الفكر التدريبى للمواطن فى محل سكنه، الأمر الذى سيعود عليه بالنفع الكبير والانطلاق نحو مستقبل أفضل له ولأسرته، وتقديم خدمة جليلة للمجتمع والدولة المصرية، برفع أسهم الاقتصاد وزيادة الإنتاج المصري، باعتبار أن التدريب الجيد هو السبيل الأفضل للتشغيل الأمثل، ومما يسهم فى توفير حياة كريمة لهم .

وأشارت إلى أنه جارى تطوير المرحلة الثانية من الوحدات المتنقلة، وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية للوزارة بأيدى عمالها فى الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم، حتى يتم إطلاقها بمحافظات أخرى.