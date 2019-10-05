شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان اللبنانى يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. وقال برى - فى البرقية - "سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى المحترم، رئيس جمهورية مصر العربية.. نجدد لكم أطيب التهانى بمناسبة الذكرى المتجددة لحرب أكتوبر التى عبرت فيها وحدات الجيش المصري خط بارليف، ودمرت التحصينات الإسرائيلية شرق قناة السويس، وحررت أجزاء عزيزة من أرض سيناء، وإننا نأمل بدور عربى قيادى لجمهورية مصر العربية فى كل قضايا الأمة".

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