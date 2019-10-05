شكرا لقرائتكم خبر عن السلطان قابوس يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث سلطان سلطنة عمان قابوس بن سعيد، اليوم، السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطان قابوس ضمن برقيته أصدق تهانيه وأطيب تمنياته بوافر الصحة والسعادة للشعب المصري، وبمزيد من الرخاء والازدهار.