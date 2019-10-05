شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "جيش العبور".. نشيد جديد للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر ومجلة نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتجت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، ومجلة نور، نشيد غنائى جديد بعنوان "نشيد جيش العبور"، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم.

والنشيد الغنائى من أشعار الدكتور محمد أحمد سرحان، وألحان وتوزيع موسيقى إبراهيم أحمد، وغناء كل من نيفين عبد المنعم، ومحمد إدريس، ونورهان عبد المنعم، ومريم النجار، ولوجى هانى".

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وجاء نص النشيد:"يا مصر جيشك ظافر عبر العصور وليسألوا سيناء عن نصر العبور، وليسألوا الأمجاد من أصحابها تاريخنا صفحاته مجد نور".

وتابع:"يا مصر جيشك ظافر ومظفر، جيش الكنانة والكرامة والفدا بالحق بالإيمان كان مؤيدا، جيس العبور والانتصار عبر المدى وليسألوا التاريخ عن أمجاده مصر الكنانة جيشها جيش العبور.. الشعب كل الشعب خلفك جيشنا، والمجد كل المجد فى صفحاتنا، كم غاصب أو معتد أو غاشم، جيش الكنانة صده عن أرضنا، وسل القناة مياهها وعبورها، واسأل عن الأبطال عن جيش جسور".

واختتم النشيد:"يا مصر جيشك ظافر عبر العصور، وليسألوا سيناء عن نصر العبور، وليسألوا الأمجاد من أصحابها تاريخنا صفحاته مجد نور".