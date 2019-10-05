شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: نعمل على تطوير وإعادة تأهيل الخطين الأول والثانى للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وفد من وزارة النقل، زيارة تفقدية لمصنع شركة ترانسماش الروسية، المتخصص فى تصنيع عربات المترو والذى ينتج حوالى 800 عربة مترو فى السنة، وذلك خلال جولته بروسيا.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوفد اطلع على خطوط إنتاج عربات المترو المختلفة حيث أوضح مدير المصنع أنه يتم التصدير لعدد من الدول الأوربية ويتم استخدام أحدث أنواع التكنولوجيا فى عمليات التصنيع.

وأشاد وفد وزارة النقل، بنظام العمل فى المصنع وبالجودة العالية فى عمليات إنتاج مختلف أنواع العربات وأبدى مسئولو الشركة الاستعداد التام للتعاون مع وزارة النقل المصرية لتلبية احتياجات مترو الأنفاق فى مصر بكافة أنواع عربات المترو الحديثة.

وأكد الوفد، على أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية بتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعى، مشيرًا إلى أن الوزارة تسير فى اتجاهين متوازيين فيما يتعلق بمترو الأنفاق الأول يتمثل فى إنشاء واستكمال المراحل والخطوط الجديدة والثانى يتمثل فى تطوير وإعادة تأهيل الخطين الأول والثانى.