شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر بيزنس مان.. يوسف "17 عاما" يحلم بالمليون فى مزرعة النعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عمره لم يتعدى الـ17 عاما، ولكنه قرر أن يبدأ مشروعه الخاص، بعيدا عن المشاريع التقليدية التى يقبل عليها الشباب هذه الأيام مثل الكافيهات أو محلات الألعاب والهواتف، دخل يوسف العدلى، لعالم مختلف كثيرا وهو عالم تربية النعام، وأنشأ مزرعته الخاصة لتربية النعام، وهنا يروى يوسف رحلته مع تربية النعام، وكيف بدأ مشروعه برأس مال ضئيل للغاية وأحلامه الخاصة فى الوصول بهذا المشروع إلى نقطة نجاح كبيرة. Advertisements يكشف يوسف أيضا الكثير من الأسرار عن تربية النعام وممزياته ولماذا يعد تجارة رابحة حيث يستغل كل شيء فى النعام مثل اللحم والريش والجلود وغيرها، كما يتمتع النعام بمناعة عالية للغاية تقيه من الكثير من الأمراض.

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