شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس "الصحفيين" يستحدث فرعا لصحافة الفيديو فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس نقابة الصحفيين بعض التعديلات فى لائحة مسابقة جوائز الصحافة المصرية، وجاء من بين أبرز التعديلات اعتماد اسم الجائزة تحت مسمى "جوائز الصحافة المصرية"، ورفع قيمة الجائزة الأولى فى الجوائز العامة من 10 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، ورفع قيمة الجائزة الثانية فى الجوائز العامة من 5 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه.

كما تم استحداث فرعا جديدا ضمن المسابقة لصحافة الفيديو، وتم إضافة جائزة ثانية فى فرع الكاريكاتير، كما وافق مجلس النقابة على طلب أسرة الكاتب الصحفى الكبير الراحل حسين عبد الرازق بالتبرع لتخصيص جائزة خاصة باسمه فى الصحافة الاستقصائية قيمتها 10 آلاف جنيه، وتم إلغاء فرع التغطية الخبرية المحلية.

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وفيما يتعلق بالمحكمين فتم تقليص شرط مرور 15 عاما على عضوية المحكم بالنقابة إلى 10 سنوات كشرط لمشاركته فى التحكيم بالمسابقة، كما تم رفع قيمة الاشتراك فى الفرع الواحد بالمسابقة من 40 جنيها إلى 50 جنيها.

وتضمنت اللائحة تحديد موعد ثابت للإعلان عنها فى مارس من كل عام وموعد ثابت لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية بالتزامن مع يوم الصحفى فى العاشر من يونيو سنويا، وتعمل اللجنة الثقافية على إعداد مشروع بالتعاون مع وزارة الاتصالات لوضع آلية للتقدم للمسابقة إلكترونيًا بدء من العام المقبل،ومن المقرر أن يعلن عن فتح باب التقدم للمسابقة خلال الأسبوع الحالي.