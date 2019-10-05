وزير النقل في جولة تفقدية لمصنع ترانسماش الروسي لعربات مترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن وزارة النقل، إن الفريق كامل الوزير، تفقد مصنع شركة ترانسماش الروسي المتخصص في تصنيع عربات مترو الأنفاق، والذي ينتج حوالى 800عربة مترو في السنة.

وخلال زيارته لروسيا، اطلع الوزير على خطوط إنتاج عربات المترو المختلفة، حيث أوضح مدير المصنع أنه يتم التصدير لعدد من الدول الأوروبية ويتم استخدام أحدث أنواع التكنولوجيا في عمليات التصنيع، وأشاد الوزير بنظام العمل في المصنع وبالجودة العالية في عمليات إنتاج مختلف أنواع العربات وأبدى مسئولو الشركة الاستعداد التام للتعاون مع وزارة النقل المصرية لتلبية إاتياجات مترو الأنفاق في مصر بكافة أنواع عربات المترو الحديثة.

وأكد الوزير على أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعي، مشيرا إلى أن الوزارة تسير في اتجاهين متوازيين فيما يتعلق بمترو الانفاق الأول يتمثل في إنشاء واستكمال المراحل والخطوط الجديدة والثاني يتمثل في تطوير واعادة تأهيل الخطين الأول والثاني.

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