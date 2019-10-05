برلماني: تسوية النزاع بين شركتي إعمار والنصر يجذب الاستثمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال المهندس علاء والي عضو مجلس النواب رئيس لجنة الإسكان السابق، إن الحكومة المصرية، استجابت لاقتراح أعضاء اللجنة وتوصياتها في عدد من الاجتماعات بشأن إنهاء أزمة شركتي أعمار للتنمية العمرانية وشركة النصر للإسكان والتعمير، الذي مضى عليه عدد من السنوات، مما أدى إلى رفع دعاوى قضائية خلال السنوات الماضية على مشروع "أب تاون" بهضبة المقطم.

واضاف "والي" في بيان السبت، أن اتفاق التسوية الذي نص على تنازل الشركتين محل النزاع عن دعوى التحكيم المتبادلة بينهما والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، على أن تقوم شركة "إعمار" بسداد 100 مليون جنيه لشركة النصر تعويضًا لها عن قيمة الأرض الزائدة، التي أسفر عنها الرفع المساحي، وأي خلافات آخرى وكذلك التزام شركة إعمار بإنهاء المشروع بالكامل قبل منتصف 2028، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين مع تحملها لباقي مصاريف التحكيم التي على شركة النصر إنما هو دليل قاطع على قدرة الحكومة على إنهاء مثل هذه النزاعات.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان السابق، أن الدولة تسعى لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة وهو ما أدى إلى توقيع اتفاق التسوية الودية بين الشركتين، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية.

وأكد "والي"، أن هذه الخطوة جاءت في إطار حرص الحكومة على إنهاء أية تشابكات وتسويتها لدفع عجلة الاستثمار إلى جانب تشجيع المستمر والقطاع الخاص ومشاركتهما في النهوض بالاقتصاد القومي.