برلمانية: الحرب على الإرهاب لا تقل ضراوة عن حرب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

هنأت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والحكومة، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأضافت "فهيم"، في بيان السبت، أن مصر تخوض حربًا ضد الإرهاب لا تقل شراسة ولا ضراوة عن حرب أكتوبر.

وأضافت، أن مصر وضعت منظومة كاملة للحرب، حيث تم إعداد القوات المسلحة بشكل علمي ومدروس وإعداد مسرح الحرب وإعداد سياسة عسكرية للدولة وإعداد اقتصادي قائم على منهج علمي وإعداد مؤسسات الدولة، كما اعتمدت مصر على المنهج العلمي في التخطيط والتنسيق، مما ساهم في نجاح الحرب.

وأشارت إلى أن نجاح هذه الحرب كان قائمًا على التكاتف بين جميع فئات الشعب المصري، كما أنه شاركت فيها الأمة العربية وساندت مصر، موضحة أن انتصارات أكتوبر كانت حربًا عظيمة بكل المعاني، لأنها أظهرت مدى حب الشعب المصري لوطنه وتعاونه لإنجاح هذه الحرب واسترداد الأرض.