بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربي" وشركة أمريكية في البنية التحتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب : محمد سامي

وقع المهندس مصطفي الصادق، رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحواسب، التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي، بروتوكول تعاون مع المهندس تامر هدايت رئيس مجلس إدارة شركة نت سينك الأمريكية.

وأشار المهندس مصطفى الصادق، في بيان، إلى أن توقيع البروتوكول يهدف إلى مد البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لمركز نظم المعلومات والحواسب بمركز للبيانات Data Center ومركز الاتصالات Call Center، لافتا إلى أن مركزى البيانات والاتصالات، سوف يقدمان خدماتهما إلى وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وشركات ووحدات الإنتاج الحربي، بجانب المشروعات التى يقوم بها المركز مثل ( منظومة السلع التموينية، منظومة الحيازة الزراعية، منظومة الحجر الزراعي، منظومة تتبع الدواء، منظومة التأمين الصحي الشامل، منظومة الشهر العقاري، منظومة الضرائب العقارية).

من جانبه، أشار المهندس تامر هدايت، رئيس مجلس إدارة شركة نت سينك الأمريكية، إلى أن البروتوكول يتضمن توريد وتركيب كافة الأجهزة باستخدام أحدث نظم أمن المعلومات، وفق أحدث التكنولوجيات في هذا المجال، بجانب الشبكات والسيرفرات، وكل ما يخص البنية التحتية بالمركز، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع خلال 6 شهور.

يذكر أن شركة "نت سينك ورك سيلوشنز"، هي شركة أمريكية متخصصة في تنقية المعلومات، وتصميم شبكات الاتصال وإدارة الشبكات وبرامج الأمن وتطبيقاته ولها فروع في عدد من دول العالم ومنها مصر.​