ضبط نصاب حصل ربع مليون جنيه من مواطن لتسهيل قروض شخصية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط خريج تجارة استولى على ربع مليون جنيه من أحد الأشخاص بحجة إنهاء إجراءات الحصول على قرض من أحد البنوك إلا أنه لم يف بما وعد به.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بلاغا من (حاصل على دبلوم صنايع - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج) بقيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بدائرة مركز شرطة دارالسلام بسوهاج) بالحصول منه على 250 ألف جنيه مقابل تسهيل حصوله على قرض من أحد البنوك، إلا أنه لم يف بما وعد به وامتنع عن رد المبلغ المالي المستولى عليه.

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أكدت التحريات صحة البلاغ وأضافت التحريات حصول المتحر عنه على مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم.

تم إستدعاء المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وعثر معه على بعض الصور الضوئية لبطاقات الرقم القومي والسجلات التجارية والبطاقات الضريبية لأشخاص مختلفين من راغبي الحصول على تلك القروض.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.