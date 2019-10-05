تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في قضية "حرق كنيسة كفر حكيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، نظر جلسة إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة، لجلسة 10 نوفمبر؛ للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وأحمد محمد عبدالحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس .
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
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