تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية "اقتحام قسم مدينة نصر" لـ 8 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة المتهم هشام عابدين في قضية "اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر"، لجلسة 8 أكتوبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها: التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.