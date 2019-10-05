المشدد 10 سنوات لـ 5 متهمين وبراءة 3 آخرين بقضية "أحداث مجلس الوزراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، بمعاقبة كلا من محمد مرعي، وأحمد كامل، ومحمد موسى، وإسلام مصطفى، ورشا خالد، بالسجن المشدد 10 سنوات، في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، مع إلزامهم متضامنين بمبلغ 17 مليون و684 ألف و801 جنيه قيمة ما أتلفوه.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم أحمد يحيى بالسجن خمسة سنوات، وبراءة محمود زهير، ومحمد عبدالحميد، وأحمد جمال.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي وأحمد محمد عبد الحكم، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.