تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "اغتيال النائب العام" لجلسة 8 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود، الصادر ضده حكما غيابيًا السجن المشدد 15 سنة، في اتهامه "اغتيال النائب العام"، لجلسة 8 أكتوبر، لمرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت، ووليد رشاد.

كانت النيابة وجهت للمتهن وأخرين تهم من الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.