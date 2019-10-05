محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخصين قاما بسرقة هواتف محمولة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة شبرا. كان قسم شرطة شبرا، تلقى بلاغاً من شخصين، باكتشافهما سرقة 3 هاتف محمول من داخل الشقة سكنهما بدائرة القسم. بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلَيْن- مقيمان بدائرة القسم أحدهما "مسجل شقى خطر، سرقات عامة" وسبق اتهامهما في 20 قضية متنوعة). Advertisements عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق". تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكن أحدهما، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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كانت هذه تفاصيل خبر سبق اتهامهما في 20 قضية.. ضبط عاطلَيْن بسرقة 3 هواتف من شقة في شبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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