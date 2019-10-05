مصر | الدفاع يطلب شاهد رؤية بـ"اقتحام قسم مدينة نصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع يطلب شاهد رؤية بـ"اقتحام قسم مدينة نصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره جلسة إعادة محاكمة المتهم هشام عابدين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

وفي بداية الجلسة اثبت رئيس المحكمة حضور المتهم، وطلب دفاع المتهم بالتصريح بعمل توكيل عام في القضايا.

كما طلب بحضور شاهد الاثبات العامل بالجراج المقابل لقسم اول مدينة نصر الذي اثبت انه شاهد المتهمين وهم يحرقون السيارات.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

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كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

يذكر أن المحكمة قد قضت فى واقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم في 1482013 بـدائرة قسـم شرطـة مدينة نصر أوَّل بمحافظة القاهرة، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وإرتكاب جرائم الإعتداء علي أشخاص وأموال قاطني شارع النُزهة بمدينة نصر ومُحيط قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم وتأمين القِسم والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامَّة والخاصَّة وتعطيل خدمات المرافق العامَّة بقصد الإخلال بسيرها والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النُظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول وكان ذلك بإستخدام القوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات كون المتهم الحادي والعشرين طفلًا جاوز الخامسة عشر من العمر ولم يجاوز الثامنة عشر.

