مصر | "النقض" تحدد 20 يناير أولى جلسات طعن النيابة على براءة العادلى في قضية "أموال الداخلية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقض" تحدد 20 يناير أولى جلسات طعن النيابة على براءة العادلى في قضية "أموال الداخلية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت محكمة النقض جلسة 20 يناير المقبل أمام دائرة الثلاثاء ج، لنظر طعن النيابة العامة على حكم براءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق الصادر في 9 مايو الماضي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا، بالاستيلاء على أموال الداخلية.

كانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة فى 9 مايو الماضى برئاسة المستشار معتز خفاجى، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و8 آخرين، فى إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية".