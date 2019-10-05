شكرا لقرائتكم خبر عن 20 يناير نظر طعن النيابة على براءة «العادلي» في «الاستيلاء على أموال الداخلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محكمة النقض، السبت، برئاسة المستشار عبدالله عصر، جلسة 20 يناير المقبل، لنظر طعن النيابة العامة على حكم براءة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاستيلاء على أموال الداخلية».

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت ببراءة العادلى و8 آخرين، في إعادة محاكمتهم بالقضية، كما تضمن الحكم تغريم كلا من: العادلي، وأحمد عبدالنبي، ومحمد أحمد، وبكر عبدالمحسن، وصلاح عبدالقادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي، وعلاء كمال، ومحمد ضياء، مبلغ 500 جنيه عن التهمة المُعدلة بالقيد والوصف من قبل النيابة، وتبرئتهم من باقي الاتهامات.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفا و212 جنيها، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختص، وانقضاء الدعوى للمتهم فؤاد كمال لوفاته.