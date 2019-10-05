خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. Advertisements وأعرب خادم الحرمين الشريفين- في البرقية وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، السبت، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة مماثلة للرئيس عبدالفتاح السيسي. وعبر ولي العهد السعودي عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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