شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق معبر رفح البري بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم السلطات المصرية بإغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء في كلا الاتجاهين، غدا الأحد، وذلك بمناسبة عطلة ذكري نصر السادس من أكتوبر. وأكد مصدر مسؤول أنه سيتم إعادة فتح المعبر، صباح الاثنين المقبل، لعبور المسافرين الفلسطينيين والحالات الإنسانية من الجانبين، وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

وكان رئيس مجلس الوزراء أكد أن، الأحد، 6 أكتوبر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة ذكري السادس من أكتوبر.