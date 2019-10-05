شكرا لقرائتكم خبر عن العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 6 أكتوبر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رقم ٥١١ لعام ٢٠١٩، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر. نشرت الجريدة الرسمية القرار، في العدد (40)، وجاء نص القرار كالتالي:

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