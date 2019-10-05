شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الجيزة» تُعلن الانتهاء من إصلاح خط المهندسين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انتهاء أعمال الإصلاح لكسر خط المياه الرئيسي قطر 600 مللى تقاطع شارع البطل أحمد عبدالعزيز مع شارع جامعة الدول العربية في الوقت المحدد للإصلاح السابعة من صباح اليوم السبت، والذى تم الإعلان عنه في بيان سابق.
وأضافت الشركة في بيان لها، السبت، أنه تم إعادة ضخ المياه حاليا وجار وصولها للمواطنين تباعا فور انتظام الضغوط واتزان الشبكة. وأوضحت أن أعمال الإصلاح شملت تغيير 20 مترا من المواسير قطر 600 مم على عمق 2 متر تقريبًا.
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