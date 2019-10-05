شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا سليمان الحكيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحل الكاتب الكبير سليمان الحكيم، السبت، بعد صراع مع المرض، والراحل كان من الكتاب البارزين في «المصري اليوم»، كما كتب للعديد من الصحف والدوريات العربية في مختلف المجالات.

وأثرى «الحكيم» المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات القيمة من بينها «رسالة إلى الوالي»، و«اعترافات شيخ الشيوعيين محمود أمين العالم»، و«شهادات في الفكر والسياسة».

وكتب جمال عبدالرحيم، وكيل نقابة الصحفيين في حسابه على «فيس بوك»: «رحم الله الكاتب الصحفي الكبير الزميل العزيز الأستاذ سليمان الحكيم وأسكنه فسيح جناته ولأسرته ولنا جميعا الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».