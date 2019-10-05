شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لـ انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2019 بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت الصفحة الرسمية لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى بالإمارات على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، بثا مباشر لعملية التصويت الإلكترونية داخل مراكز الاقتراع البالغ عددها 39 مركزا والموزعة على كافة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب وكالة وام الإماراتية، شهدت عملية التصويت في اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى التى انطلقت صباح اليوم، السبت، الساعة الـ 8 صباحا بالتوقيت المحلى للإمارات اقبالا لافتا من أعضاء الهيئات الانتخابية.
ووفقا للوكالة الإماراتية، تنتهي عملية التصويت في تمام الساعة الثامنة مساء، حيث يتم بعد الانتهاء من عمليات التصويت إغلاق المراكز وإعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت والقائمة الأولية للفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وذلك بعد تطبيق قرار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.
وأشارت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين التصويت باستخدام بطاقة الهوية حتى في حالة انتهاء صلاحيتها، كما يمكن كذلك للناخب أن يصوت في حال كانت هويته قيد التجديد أو فقدانها ولديه وثيقة رسمية تثبت ذلك، منوهة بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن حرص اللجنة على ضمان ممارسة الحق الانتخابي لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية.
جدير بالذكر، أن عمليتي التصويت في الخارج 22 و23 سبتمبر الماضى، والمبكر 1 أكتوبر شهدتا إقبالاً كبيراً من أعضاء الهيئات الانتخابية، ما عكس المسئولية الوطنية لتحقيق المصلحة العامة، من خلال اختيار مرشحين أكفاء قادرين على خدمة الوطن والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية.
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