20 يناير.. أولى جلسات طعن النيابة على براءة العادلى بقضية "أموال الداخلية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت محكمة النقض جلسة 20 يناير المقبل امام دائرة الثلاثاء ج، لنظر طعن النيابة العامة على حكم براءة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق الصادر فى 9 مايو الماضى وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميا، بالاستيلاء على أموال الداخلية. كانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة فى 9 مايو الماضى برئاسة المستشار معتز خفاجى، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و8 آخرين، فى إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ «الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية».

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