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خادم الحرمين وولى العهد يهنئان الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين- فى البرقية وفقا لوكالة الأنباء ، اليوم، السبت، - عن أصدق التهانى وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسى، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعبر ولى العهد السعودي عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسى، ولحكومة وشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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