شكرا لقرائتكم خبر عن عفو رئاسى عن عدد من السجناء بمناسبة الاحتفال بـ"6 أكتوبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 511 لسنة 2019، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض السجناء بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2019. نشر القرار بالجريدة الرسمية.

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