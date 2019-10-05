شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق ثالث أيام سباق شرم الشيخ الدولى للهجن.. تعرف على النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات ثالث أيّام مهرجان سباق شرم الشيخ الدولى للهجن تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والاتحاد المصرى للهجن وبتعاون مع اتحاد الهجن بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد اليوم الثالث تنافسا قويا بين الهجن المشاركة من كل محافظات مصر على حصد الجوائز المالية المقدمة من الإمارات للفائزين بالـ10 مراكز الأولى.

وكشفت لجنة التحكيم المنظمة للسباق لـ"الخليج 365"، عن نتيجة الأشواط المنتهية صباح هذا اليوم وهى:

الشوط 13 للهجن فى سن أول صريمة نوع ابكار لمسافة 4 كيلومترات، الهجن التى حققت الفوز لأصحابها هى : (اشعيلان) لـ سليم العمدة عيايدة فى زمن 6.59.47، و(حلوه) لـ على محمد سلمى حويطات فى زمن 6.59.59، (سمعه) لـ عبدالله صالح فوايده فى زمن 7.00، (الخائن) لـ سليمان هليل حويطات فى زمن 7.14، (احميش) لـ ابراهيم عريض حويطات فى زمن 7.20، ( المتحيره) لـ سليمان سعد اولاد سعيد فى زمن 7.55، (الحزيره) لـ على حويطات فى زمن 7.58، (اشعيله) لـ ربيع تياها فى زمن 7.59(ظلامين) لـ سعيد جودة احيوات فى زمن 8.00، (عصفوره) لـ إبراهيم سلمى عليقات فى زمن 8.5.

الشوط 14 ين أول صريمة بكار على مسافة 4 كيلو مترات فازت الهجن : (قريه) لـ يوسف عبدالله عيايدة فى زمن 7.4.37، (مشغل ) لـ احمد قرارشة فى زمن 7.15.15، (قمرة) لـ أحمد سليمان عيايدة فى زمن 7.25.15، (الطايرة) لـ فهد عياد الحويطات فى زمن 7.35، (عبرة) لـ عبد السلام سويلم احيوات فى زمن 7.55، (فزعه) لـ فريج الزميلي عليقات فى زمن 7.59، (قمرة) لـ محمد سويلم حويطات فى زمن 8.00، (العزيل) لـ سالم سويلم حويطات فى زمن 8.25، ( زعفران) لـ سليمان عيد حويطات فى زمن 8.40، (قمرية) لـ سويحل سلامة سواركة فى زمن 8.55.

الشوط 15 سن أول صريمة ابكار على مسافة 4 كيلو مترات وفيه حققت المراكز الهجن المملوكة لكل من: فرج القرارشة فى زمن 6.36، محمد الاحيوات فى زمن 6.40، عطية احيوات بزمن 6.55، ربيع سريع اعليقات بزمن 7.0، صالح الحويطات بزمن 7.35، احمد عودة ترابين بزمن 7.45، سليمان هليل حويطات بزمن 7.55، زياد تياها بزمن 7.58، جمعة مزينة 8.0.

الشوط 16 سن أوا صريمة قعدان، لمسافة 4 كيلو مترات وحققت فيها الفوز الهجن :

(بلهان) لـ عواد سالم حويطات بزمن 6.40، (بطران) لـ جمعة حسين هويشل بزمن 6.45، (السيل) لـ محمد محيسن عيايدة بزمن 6.75، (المروح ) لـ جمعة أبوحرب مزينة بزمن 7.00، (الفزاع) لـ سلمان سلمى عيايدة بزمن 7.15، (الذيب) لـ على رزق مزينة بزمن 7.45، (الفواز) لربيع ابو سريع عليقات بزمن 7.55، (اشعيلان) لـ عيد أبوغاليه ترابين بزمن 7.59، (ذرعان) لـ محمد البراوي الحويطات بزمن 8.0، (النهر) لـ عبدالله ابو الشيخ حويطات بزمن 8.25.

وضمت لجنة التحكيم للسباق فريق الحكام المكون من: خضر اجرابيع سلام، عمر محمد سلمى القرم، سارى مسلم عليان، موسى عميره عيد، مهدى سالم سليمان سالم.

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مسئول المسابقات الخارجية باتحاد الهجن الاماراتى يتابع السباق

جمهور عشاق رياضة الهجن اثناء المتابعة

فعاليات سباق الهجن بشرم الشيخ

جانب من السباق

تنافس الجمهور

جانب من السباق

متابعة سباق الهجن