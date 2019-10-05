شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. النقل تتابع الانتهاء من صفقة توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وفد من وزارة النقل، جولة تفقدية داخل مصنع ترنسماش لعربات ركاب السكك الحديدية وذلك لمتابعة الانتهاء من العربتين النموذج ضمن صفقة توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية، والتى سبق توقيعها بين الهيئة والتحالف الروسى المجرى الممثل فى شركة ترانسماش هولدينج، بقيمة حوالى 20 مليار جنيه.

وأكد مدير المصنع، أنه سيتم إرسال العربة النموذج الأولى إلى المجر، كى يتم اختبارها والحصول على شهادة السلامة الأوروبية، والنموذج الآخر، سيتم إرساله إلى مصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر، واطلع الوزير على إمكانات المصنع الضخمة فى إنتاج العربات، وعلى خطوط الإنتاج المختلفة، ومنها خط الإنتاج الخاص بالصفقة المصرية.

ثم ناقش الجانبان كل ما يتعلق بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتفعيل التعاقد المادى للصفقة حسب العقد الموقع، وكل ما يتعلق بمدد التوريد حسب الجدول الزمنى المحدد والمتفق عليه.

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وأكد مسؤلو الشركة، أن التعاقد يمثل تعاونا مثمرا لثلاث دول، هى مصر وروسيا والمجر، مضيفا أن الشركة استقبلت عددا من الوفود الفنية من هيئة السكك الحديدية، لمراجعة الىسومات والتصميمات الخاصة بالبواجى، ودوائر الهواء، وكذلك الاطلاع، ومراجعة كل الرسومات والتصميمات الخاصة بهياكل العربات.

وقالت وزارة النقل، إن هذه الصفقة تعتبر الأضخم فى تاريخ السكك الحديدية المصرية، وأنها ستمثل نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، مشيرة إلى أن الصفقة تشمل 800 عربة مكيفة "500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة"، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وسيتم نقل القطارات المميزة الحالية العاملة على خطوط المسافات الطويلة، للعمل على خطوط الضواحى بعد توريد العربات الجديدة، بدلا من قطارات الضواحى الحالية والتى ستخرج من الخدمة تماما، وستعمل عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة «300 عربة» التى سيتم توريدها ضمن التعاقد الجديد، محل بعض القطارات المكيفة العاملة على خطوط المسافات الطويلة، وفقا لخطة إحلال وتجديد واسعة لأسطول هيئة سكك حديد مصر من عربات الركاب.