شكرا لقرائتكم خبر عن متى تلجأ إلى محكمة الأمور المستعجلة وما هى الأمور المنظمة لعملها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محكمة الأمور المستعجلة هى المحكمة التى تفصل فى المنازعات التى يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتى ملزم للطرفين بهدف المحافظة على الوضع القائم، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين، أو منع الضرر أو تلافيه فى حال رفع الدعوى فى القضاء العادى والذى يأخذ فترة أطول.

توجد فى مقر كل محكمة ابتدائية محكمة متخصصة لنظر الدعاوى المُستعجلة التى ترفع إليها بصفة أصلية، وتعد محكمة الأمور المُستعجلة من طبقة المحاكم الجزئية، ولذلك يصدر القضاء فيها من قاضٍ فرد. وتختص دون غيرها من المحاكم الجزئية التى توجد فى دائرة المدينة بالدعاوى المُستعجلة التى ترفع بصفة أصلية وتستأنف أحكامها أمام المحاكم الابتدائية؛ لأنه لا توجد فى مصر محاكم للأمور المُستعجلة كدرجة ثانية وفى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون اختصاص الأمور المستعجلة لمحكمة المواد الجزئية.