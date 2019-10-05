شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة تسكين الطلبة المتفوقين وفتح باب التحويلات × 11 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسكين دفعة جديدة من طلبة مدارس المتفوقين، للعام الدراسى الجارى ، وعقب فتح تسكين الطلبة طالب أولياء الأمور بفتح باب التحويلات نظرا لتسكينهم فى أماكن بعيده عن محل الإقامة.

”الخليج 365” يستعرض رحلة تسكين الطلبة والتحويلات فى 11 معلومة.

1ـ اختيار الطلبة تم بعد اختبارات عقدت من خلال أسئلة امتحانات وضعت من قبل المركز القومى للامتحانات.

2ـ اختيار الطلبة تم بشكل إلكترونى.

3ـ تسكين قرابة 2000 طالبة وطالب.

4ـ أبدى أولياء الأمور اعتراضهم على تسكين أبنائهم فى أماكن بعيده عن إقامتهم دفع البعض إلى تقديم شكاوى للوزارة ودعاوى أمام القضاء.

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5ـ سبب مطالب أولياء الأمور بتحويل أبنائهم هو الرغبة فى توفير الوقت والجهد على الطالب فى السفر من وإلى المدرسة.

6ـ قررت الوزارة فتح باب التحويلات اليوم الخميس حرصا على مصلحة الطلبة وحتى الثلاثاء 8 أكتوبر.

7ـ استجابة الوزارة للالتماسات التى تقدم بها أولياء الأمور بشأن قبول تحويل طلاب الصف الأول الثانوي والتي ترتبط بعضها بحالات صحية وغيرها من الحالات المعروضة.

8ـ عدم إثقال أولياء الأمور بأية أعباء معنوية أو مادية نتيجة بُعد أبنائهم عن محال إقامتهم.

9ـ على الطالب أن يتقدم بطلب تحويله بالمدرسة المقيد بها وذلك لطلاب الصف الأول الثانوي.

10ـ معايير التحويل تأخذ في الاعتبار مجموع درجات الطالب في اختبار القبول بالمدارس، وبما لا يخل بالمراكز القانونية التي اكتسبها الطلاب في التنسيق السابق الذي أقامته الوزارة.

11ـ المدارس المتاحة للتحويل عليها هي: مدرسة المتفوقين بأكتوبر (بنين فقط)، ومدرسة المتفوقين بالعبور (بنين وبنات)، ومدرسة المتفوقين بالشرقية (بنين وبنات)، ومدرسة المتفوقين بالغربية (بنين وبنات)، ومدرسة المتفوقين (STEM) بالإسماعيلية (بنين وبنات).