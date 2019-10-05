شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طالب ثانوى يطلق مبادرة لتعليم زملائه الدخول على بنك المعرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الطالب على الشريف بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، مبادرة لتعليم الطلبة كيفية استخدام التابلت والدخول على بنك المعرفة.

وقال الطالب على الشريف بالصف الثانى الثانوى، إن هدف المبادرة تعليم طلاب المدرسة كيفية استخدام بنك المعرفة وتحميل المحتوى الرقمى والالكترونى والدخول على منصة الامتحان وتحميل برامج النظام.

وأوضح الشريف، أن هناك خطوات لتحميل الكتب الدراسية وهى :

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الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم يتم اختيار موقع التعليم الالكتروني يتم اختيار أيقونة المرحلة الثانوية والصف الدراسى والفصل الدراسى ونختار الكتب الدراسية الالكترونية ستظهر لنا الكتب الدراسية ونضغط على كلمة استعراض فيبدأ التحميل

أما طريقة، الدخول على بنك المعرفة، أشار الطالب إلى أنه يتم الدخول على ال Lms، وبعد ذلك يتم الضغط على تسجيل الدخول باستخدام بنك المعرفة المصرى، ويتم الدخول الإيميل وكلمة السر التى تم استلامها من قبل الوزارة، وبعد تسجيل الدخول يتم اختيار الدليل الدراسي فتظهر للطالب المواد الدراسية والكتاب المدرسى والمحتوى الإضافى.

وكشف الطالب، عن أنه يتم تدريب الطلبة عليها بشكل مستمر، حيث يستغرق التدريب قرابة الساعة.