شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: منح دراسية مقدمة من المملكة المتحدة وماليزيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من المملكة المتحدة .

وأشار التقرير إلى تقديم المملكة المتحدة منح للحصول على الماجستير Chevening Scholarships Programme فى العديد من التخصصات المختلفة بالجامعات البريطانية للعام 2020/2021 .

وأضاف التقرير أن منح شيفننج الدراسية ممولة بالكامل، مما يتيح حرية التركيز على تحقيق الأهداف الأكاديمية وبناء علاقات إيجابية دائمة مع المملكة المتحدة، وأن مكتب دول الكومنولث والدول الأجنبية يقدم تمويلاً لمنح شيفننج وتوفر هذه المنح فرصة للدراسة للحصول على درجة الماجستير لمدة عام فى إحدى جامعات المملكة المتحدة الرائدة للقيادات الشابة فى جميع المجالات ويبلغ عدد المنح المقدمة للدارسين من مصر حوالى 45 منحة .

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وأوضح التقرير أن chevening هو برنامج للمنح الدراسية العالمية لحكومة المملكة المتحدة والذى يوفر لقادة المستقبل فرصة فريدة للدراسة فى المملكة المتحدة، وتُمنح هذه المنح الدراسية للمهنيين المتميزين من جميع أنحاء العالم .

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم هو 5 نوفمبر القادم، ويتم التقدم الكترونياً لمنح شيفنينج وللتعرف على المزيد من التفاصيل حول شروط التقدم والمجالات المتاحة فى المنح من خلال الموقع الإلكترونى الآتى www.chevening.org/apply .

كما تناول التقرير المنح المقدمة للطلاب الجامعيين المصريين من جامعة البخارى الدولية بماليزيا، والتى شملت العديد من التخصصات المتنوعة كالآتى:" بكالوريوس إدارة الأعمال - بكالوريوس إدارة الأعمال والتسويق - بكالوريوس إدارة الأعمال والموارد البشرية "

وأشار التقرير إلى أن الدراسة ستكون باللغة الإنجليزية، ولمزيد من التفاصيل يمكن الإطلاع على الرابط الإلكترونى الموضح بعد:www.aiu.edu.my، علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.