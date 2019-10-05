شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تبدأ التسجيل فى المعادلة الأمريكية للأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى خطوة مهمة تستهدف دمج الطلاب فى سوق العمل وفق أحدث معايير الجودة العالمية، انتهى مركز الاستشارات والتدريب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من إعداد الخطوات العملية الخاصة باجراءات المعادلة الأمريكية للأطباء وذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الامناء والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة.

صرح الدكتور محمد المليجي رئيس مجلس ادارة الاستشارات والتدريب، أن نظام المعادلة الأمريكية للأطباء يتم من خلال خضوع الطلاب لاختبار الرخصة الطبية الأمريكى وهو الاختبار الذى يشترط أن يتجاوزه كل الأطباء من أجل الحصول على رخصة مزاولة مهنة الطب فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتكمن أهميته بأنه بدون هذا الاختبار لا يتمكن الطبيب من العمل فى هذا المجال.

وأشار إلى أنه نتيجة لنقص أعداد الأطباء فى أمريكا وحاجة المجتمع الامريكى الى أطباء للعمل فى مختلف التخصصات تم فتح المجال أمام هذه المعادلة، وإفساح المجال أمام طلاب جامعات العالم لاجتياز هذه الاختبارات التى تؤهلهم للحصول على الرخصة الطبية الأمريكية.

وبدأ مركز الاستشارات والتدريب بالجامعة فى التسجيل للمعادلة الأمريكية للأطباء تحت إشراف، د. أحمد أبو الهنا مدير المركز وذلك من أجل تهيئة المناخ أمام طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للاستفادة من هذه المعادلة، ومن المقرر أن يحصل الدارس في نهاية الدورة على شهادة معتمدة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا باجتياز مراحل هذه المعادلة التى تتميز بأن الطالب يمكنه البدء فيها أثناء دراسته الجامعية وبالتالى سوف يتمكن من الحصول على رخصة مزاولة المهنة فور التخرج وهو ما يجعله قادر على اقتحام سوق العمل مباشرة.