شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تكشف عن أسماء 4 علماء بالخارج يشاركون فى مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خبراء مصريون فى مجال ريادة الأعمال نجحوا فى إثبات أنفسهم فى الخارج، واكتسبوا الخبرة اللازمة التى مكنتهم من أن يصبحوا عناصر فعالة فى مجتمعات الدول الخارجية، وقد قرروا المجيء إلى مصر لنقل خبراتهم ونجاحاتهم، ملبين دعوة مصر التى وجهتها لهم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ليساهموا بخبراتهم وعلمهم ونجاحاتهم فى المؤتمر الوطنى الخامس لخبراء مصر فى الخارج الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بعنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، خلال يومى 16 و17 أكتوبر المقبل. فى هذا السياق كشفت وزارة الهجرة عن أسماء عدد من أبناء المصريين فى الخارج، المقرر مشاركتهم فى مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" المرتقب انطلاقه 16 أكتوبر المقبل. وفيمل يلى ننشر السير الذاتية لعدد من الأسماء المشاركة فى المؤتمر كما يلى :



أشرف بيومى

أشرف بيومي

- رجل أعمال مصرى مقيم فى إيطاليا.

- يعمل كوكيل لبعض شركات النفط الإيطالية بين مصر وإيطاليا.

- يتمتع بخبرة كبيرة في مجال الاستيراد والتصدير خاصة بين إيطاليا ومصر.

- بدأ من عام 2003 العمل على تأسيس شركة للقيام بدورات محددة فى استيراد غاز التوهج للشركات الإيطالية التي كانت تبحث عن المساهمة في سوق النفط المصري.



سامح المصرى

سامح المصري

- رجل أعمال مصري مقيم بدولة الإمارات.

- يشغل منصب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي مجموعة شركات تعمل في مجال توفير معدات المطارات وخدمات الطيران.

- لديه خبرة واسعة في مجال إدارة الأعمال.



بهاء غنيم

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م. بهاء غنيم – الإمارات

- مهندس مصرى مقيم بدولة الإمارات.

- لديه خبرة طويلة في مجال مشروعات ومحطات المياه.

- عمل كمدير فنى بإحدى الشركات كما شارك وصمم العديد من صهاريج المياه ذات القدرات الاستيعابية العالية.

- أشرف على تنفيذ خطوط صرف صحى وتصميم حمامات سباحة.



سلامة فهمى

م. سلامة فهمي سلامة – إيطاليا

- رجل أعمال مصري مقيم في إيطاليا، حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة عام 1971 من قسم الهندسة الميكانيكية.

- حصل على الرخصة الدولية للإدارة التكنولوجية من مركز التقدم المهني بالعاصمة الهولندية امستردام عام 1983.

- التحق بالعمل في عدة شركات مصرية قبل سفره إلى إيطاليا، حيث عمل مهندس صيانة شاحنات بشركة للنقل.

- شغل منصب مدير صادرات في الشركات الكبرى، ثم مهندس استشاري فى إحدى شركات الاستشارات الهندسية بميلانو.

- أسس شركة في ميلانو عام 1989، متخصصة تصدير المعدات في مجال النفط والبتروكيماويات والمياه إلى بلاد شمال أفريقيا خاصة مصر وتونس والجزائر.

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