شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يصدق على تأجيل تجنيد طلبة كلية الآثار بجامعة الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكلية الآثار بمدينة صان الحجر، بجامعة الزقازيق، جاء ذلك فى القرار رقم 168 لسنة 2019.

ونص قرار وزير الدفاع، أنه بعد الاطلاع على القوانين المنظمة، بالخدمة العسكرية، وقوانين الصادرة لتنظيم الخدمة لطلبة الجامعات، تقرر تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكلية الآثار بمدينة صان الحجر، بجامعة الزقازيق.