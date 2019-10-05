شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توجه تحية إلى الجيش المصرى بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو موشن جرافيك، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحت عنوان تحية إلى جنودنا البواسل، بمناسبة الذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر العظيم.

وقالت دار الإفتاء خلال الموشن جرافيك:"فى السادس من أكتوبر من كل عام تهل علينا ذكرى يوم مجيد من أيام العزة والكرامة، حيث انطلق خير أجناد الأرض من أبناء مصر البواسل بقلوب يملؤها الإيمان بالله مستظلين بشعار الله أكبر ويحققوا قول الله فيهم: "مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا".

وتابعت دار الإفتاء:"فتحية لأسود مصر الأبطال وسلام على شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الحفاظ على تراب هذا الوطن وأسمى آيات الشكر والعرفان لجيشنا العظيم المرابط الذى كان ولا يزال الدرع الواقى والحارس الأمين لمصرنا الغالية".