شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء المقابلات الشخصية لـ 385 متقدم لشغل الوظائف القيادية بالتنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير التنمية المحلية، عن أن اللجنة العليا للقيادات، واصلت على مدار الأيام الماضية إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 69 وظيفية قيادية شاغرة بالوزارة وذلك فى ضوء الإعلان رقم 1 لسنة 2019.

وقال وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إن اللجنة العليا للقيادات تضم فى عضويتها كل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ واللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية السابق ونائب لمجلس الدولة وخبراء فى الإدارة المحلية والإدارة والمعلومات، مشيرًا إلى أنه يتم خلال المقابلات الشخصية التعرف على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين لها فى إطار من النزاهة والشفافية الكاملة وتقوم اللجنة بمناقشتهم فيما يقدموه من مقترحات لتطوير الأداء فى حال اختيارهم .

وأوضح أن اللجنة انتهت من إجراء المقابلات الشخصية لحوالى 385 شخصاً من المتقدمين من إجمالى 442 متقدم على 5 وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و14 وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية، و50 وظيفة مدير عام إدارة عامة .

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وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم إجراء امتحان للمتقدمين بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى اللغتين العربية والإنجليزية والكمبيوتر والجدارات السلوكية وذلك على مدار يومى 19 و20 مايو الماضى، مشددًا على سعى الوزارة بصورة دائمة لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وقال وزير التنمية المحلية، إن عملية اختيار القيادات المحلية تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية حتى ترتقى المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء.

وأضاف أن هذه المسابقة تأتى فى إطار بناء وتحديث الهيكل الوظيفى للوزارة والارتقاء بمستوى الاداء، مضيفاً أنه يتم التقييم لكل المرشحين بناءً على عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات .

جدير بالذكر إن الوزارة قد أعلنت عن المسابقة تلقى طلبات التعيين من الراغبين للعمل فى الوزارة فى ضوء الضوابط المنصوص عليها والواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ووفقاً للمسميات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية وموقع وزارة التنمية المحلية.