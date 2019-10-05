عاهل البحرين يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن رئيس الوزراء البحرينى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بعث أيضا برقية تهنئة إلى الرئيس السيسى، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، كما بعث رئيس الوزراء البحرينى برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.
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