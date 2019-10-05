القبض على 20 تاجر مخدرات في حملة أمنية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق. وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع. أسفرت جهود الحملات عن ضبط 20 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم حشيش، إستروكس، واقراص مخدر. جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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