وفاة الكاتب الصحفي الكبير سليمان الحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

توفيَّ في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الكاتب الصحفي سليمان الحكيم.

وأعلنت إسراء الحكيم، ابنة الكاتب الكبير الخبر عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، قائلة: "بابا فى ذمة الله

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إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى محمود كمال، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، الكاتب الكبير، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن الكاتب الراحل كان عضوًا بالمجلس الأعلى للصحافة، وترأس تحرير جريدة الجيل، وله العديد من المقالات بمجلة أكتوبر والصحف المعارضة والمستقلة والقومية.