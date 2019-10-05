أخبار مصر | الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة المناخ اليوم.. وتكشف كواليس طقس غدا الأحد في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة المناخ اليوم.. وتكشف كواليس طقس غدا الأحد في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"طقس مائل للحرارة، حار على القاهرة، شديد الحرارة في الصعيد، لطيف ليلًا".. هكذا تشهد مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، حالة الطقس اليوم السبت.

حالة الطقس اليوم في مصر ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة على شمال البلاد، حار على القاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

شبورة مائية شمال البلاد وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد الجوية: نتواصل مع المحافظات حالة حدوث أي تغيرات في حالة الطقس وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنها تتواصل مع المحافظين حالة حدوث أي طوارئ وتتابع الخرائط لحظة بلحظة، مؤكدًا أنه في حالة التوقعات بأي تقلبات مناخية يرسلون لكافة المحافظات لكي تأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة بالمحافظة، ولسرعة التعامل مع الأزمة حفاظا على سلامة المواطنين.

درجات الحرارة اليوم في مصر الصغرى العظمى القاهرة 24 35 شبين الكوم 23 34 طنطا 22 33 دمنهور 20 32 الإسكندرية 20 31 بلطيم 20 30 مطروح 22 31 السلوم 20 30 سيوة 22 34 بورسعيد 24 30 دمياط 23 30 الزقازيق 21 34 الإسماعيلية 20 35 السويس 21 35 العريش 20 32 رفح 19 31 رأس سدر 23 35 نخل 14 34 نويبع 22 34 Advertisements طابا 22 32 كاترين 15 32 الطور 23 35 شرم الشيخ 25 36 الغردقة 26 37 مرسى علم 24 35 الفيوم 22 36 بني سويف 22 36 المنيا 20 36 أسيوط 21 36 سوهاج 21 38 قنا 21 39 الأقصر 23 40 أسوان 27 41 أبوسمبل 26 42 الوادى الجديد 21 40 شلاتين 26 37 ابو رماد 25 36 حلايب 28 34 رأس حدربة 28 33

حالة الطقس غدا في مصر وتشهد محافظات جمهورية مصر العربية، الأحد المقبل، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلاً. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، متكاثرة على السواحل الشمالية مع فرص سقوط أمطار، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وخليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر السواحل الشمالية الغربية 28 22 السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29 20 الوجه البحري والقاهرة 33 22 جنوب سيناء والغردقة 35 25 شمال الصعيد 37 24 جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 41 25

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