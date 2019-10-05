أخبار مصر | "أضخم صفقة في تاريخ السكة الحديد".. النقل تتابع الانتهاء من توريد وتصنيع 1300 عربة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أضخم صفقة في تاريخ السكة الحديد".. النقل تتابع الانتهاء من توريد وتصنيع 1300 عربة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى وفد من وزارة النقل، جولة تفقدية داخل أقسام مصنع ترنسماش هولدنج المتخصص في تصنيع عربات ركاب السكك الحديدية.

هدف الجولة

وتأتي الجولة في إطار متابعة الانتهاء من العربتين النموذج ضمن صفقة توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية والتي سبق توقيعها بين الهيئة والتحالف الروسي المجري الممثل في شركة ترانسماش هولدينج، بقيمة حوالي 20 مليار جنيه.

أول عربتين

وقال مدير المصنع الروسي، إن هناك عددا من الإجراءات التي سيتم تنفيذها قبل وصول إلى عربتين نموذج ومنها:



- سيتم إرسال العربة النموذج الأولى إلى المجر، كي يتم اختبارها والحصول على شهادة السلامة الأوروبية.

- سيتم إرسال العربة النموذج الثاني إلى مصر لاختبارها بخطوط هيئة سكك حديد مصر. - سيتم إرسال العربة النموذج الأولى إلى المجر، كي يتم اختبارها والحصول على شهادة السلامة الأوروبية.- سيتم إرسال العربة النموذج الثاني إلى مصر لاختبارها بخطوط هيئة سكك حديد مصر. توصيات الاجتماع

وناقش الجانبان كل ما يتعلق بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتفعيل التعاقد المادي للصفقة حسب العقد الموقع وكل ما يتعلق بمدد التوريد حسب الجدول الزمني المحدد والمتفق عليه. Advertisements وأكد مسؤولو الشركة، أن التعاقد يمثل تعاونا مثمرا لثلاث دول، هي مصر وروسيا والمجر، مضيفا وأن الشركة استقبلت عدد من الوفود الفنية من هيئة السكك الحديدية لمراجعة الرسومات والتصميمات الخاصة بالبواجي ودوائر الهواء وكذلك الإطلاع ومراجعة كل الرسومات والتصميمات الخاصة بهياكل العربات من جهتها، أكدت وزارة النقل، أن هذه الصفقة تعتبر الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية، وأنها ستمثل نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وتشمل الصفقة 800 عربة مكيفة "500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة"، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وسيتم نقل القطارات المميزة الحالية العاملة على خطوط المسافات الطويلة، للعمل على خطوط الضواحي بعد توريد العربات الجديدة، بدلا من قطارات الضواحي الحالية والتي ستخرج من الخدمة تماما.

وأوضحت الوزارة أنها ستعمل عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة وستعمل عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة "300 عربة" التي سيتم توريدها ضمن التعاقد الجديد، محل بعض القطارات المكيفة العاملة على خطوط المسافات الطويلة، وفقا لخطة إحلال وتجديد واسعة لأسطول هيئة سكك حديد مصر من عربات الركاب.