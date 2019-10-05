شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: بدء مرحلة جديدة لترقيم وتسجيل الماشية قبل موسم الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدا الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة العامة للخدمات والإرشاد ، مرحلة جديدة بترقيم وتسجيل الماشية قبل موسم الشتاء ، وربط جميع الوحدات البيطرية المقدمة للحيوانات بالوحدات البيطرية بالمحافظات بهذا الرقم المعلق فى اذن الحيوان ، و تكثيف برامجها التوعوية للمربيين بأهمية تطبيق منظومة الترقيم .

وأكد تقرير الخدمات البيطرية ، الذى حصل " الخليج 365 "، على نسخه منه ،أن اجمالى ما تم ترقيمه وتسجيله من الماشية منذ بدء المنظومة بلغ مايقرب من 5 ملايين رأس حيوان، موضحا: أن هناك حملات بيطرية مكثفة لتسجيل تسجيلها وترقيم وتأمين الحيوانات من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية للتعرف على الأمراض الوبائية.

وأوضح التقرير، إن الهيئة تقوم بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الأبقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة فهو مشروع قومى يوضح لنا مايلى: موقف الحيوان التحصينى ضد الأمراض الوبائية المختلفة، موقف الحيوان الصحى ومباشرته أول بأول ومعرفة الأمراض التى يصاب بها ومعالجته منها، النسب والأصل وامكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة، تاريخ التأمين إذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجانى والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.

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وتابع التقرير، إن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وإنتاجية الحيوان ومنع انتشار الأمراض الوبائية والمحافظة على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة التى تنتقل مــــن الحيوان للإنسان.