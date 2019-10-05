شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تهدى الهجانة المصريين فى مهرجان شرم 20 راكبا آليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، الهجانة المصريين المشاركين فى مهرجان سباق شرم الشيخ الدولى للهجن، 20 جهاز راكب آلى، يستخدم فى قيادة الهجن أثناء السباق آليا عن بعد.

وسلم ناصر بن قريع بالروس العامرى، مسئول السباقات الخارجية فى اتحاد سباقات الهجن بدولة الإمارات العربية المتحدة الأجهزة لممثلى أندية الهجن المصرية، لتوزيعها على أهل الهجن، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعيد حمدان رئيس اتحاد الهجن المصرى .

جاء ذلك ضمن فعاليات السباق التى انطلقت الخميس الماضى، ومقرر أن تتواصل حتى مساء غدا الأحد، بإجمالى عدد 30 شوطا، وتقدم الإمارات الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى فى كل شوط.

كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء نظم ليلة أمس حفل استقبال للوفود العربية المشاركة فى المهرجان وقام بتكريمهم.

وبدورهم قام رؤساء الوفود درع المحافظة، قام اتحاد القبائل العربية بتكريم محافظ جنوب سيناء بإهدائه درع الاتحاد وكتاب الله، شاكرين له كل الجهود التي بذلها لإنشاء مضمار الهجن بشرم الشيخ، ودعوته جميع القبائل العربية بمصر للمشاركة في السباق مما كان سببا في تجمع تلك القبائل علي مستوي مصر علي أرض السلام شرم الشيخ.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إن القبائل العربية يبلغ تعدادها 25 مليون مواطن ورؤساء نوادى الهجن يمثلونهم، وهم من أشد المحبين والمشجعين لسباقات الهجن.

كما قام اتحاد الهجن السعودي والإماراتي والأردني، بإهداء محافظ جنوب سيناء، درع الاتحاد شاكرين له دوره في احياء تراثهم، كما قام الوفد المغربي بإهداء الزي المغربي للمحافظ تقديرا منهم لدوره في إعادة وتنظيم سباقات الهجن.

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كما قدم الاتحاد السعودى للهجن ناقة لمحافظ جنوب سيناء، والذى أهداها المحافظ بدوره لنادى الهجن بشرم الشيخ.