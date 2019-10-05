مصر | اليوم.. الجنايات تستمع لأقوال الشهود في إعادة محاكمة متهمين بـ"اقتحام قسم مدينة نصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الجنايات تستمع لأقوال الشهود في إعادة محاكمة متهمين بـ"اقتحام قسم مدينة نصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمع اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة إلى أقوال شهود الاثبات خلال جلسة إعادة محاكمة متهمين إثنين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى واقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.

حيث اتهم النيابة العامة المتهمين بأنهم في 1482013 بـدائرة قسـم شرطـة مدينة نصر أوَّل بمحافظة القاهرة

1 - اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وإرتكاب جرائم الإعتداء علي أشخاص وأموال قاطني شارع النُزهة بمدينة نصر ومُحيط قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم وتأمين القِسم والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامَّة والخاصَّة وتعطيل خدمات المرافق العامَّة بقصد الإخلال بسيرها والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونية وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النُظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول وكان ذلك بإستخدام القوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات كون المتهم الحادي والعشرين طفلًا جاوز الخامسة عشر من العمر ولم يجاوز الثامنة عشر.

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وقد وقعت منهم تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية:

( أ ) استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف وإستخدموهما ضد قاطني شارع النُزهة بمدينة نصر ومحيط قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر، وكان ذلك بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي والإضرار بالممتلكات العامة ومقاومة السلطات والتأثير عليها في أداء أعمالها وتعطيل تنفيذ القوانين والأوامر واجبة التنفيذ بأن إحتشدوا بشارِع النُزهة أمام قِسم أوَّل مدينة نصر وشرعوا في إقتحامه بوابِل من الأعيرة النارِيَّة وقاموا بإقتحام ساحة إنتِظار السيَّارات الكائِنة بطريق النصر أمام القِسم وإتلاف السيَّارات المُتواجد به عمدًا وإضرام النيران بها مما ترتب عليه تكدير الأمن والسلم والسكينة العامة وتعريض حياة المتواجدين للخطر وإلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات حال كون المتهم الحادي والعشرين طفلًا جاوز الخامسة عشر من العمر ولم يجاوز الثامنة عشر.

( ب ) قاوموا وآخرون مجهولون بالقوة والعنف القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك أثناء وبسبب هذا التنفيذ بأن أطلقوا صوب قُوَّات الشرطة المكلفة بتأمين قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر وفَض تجمهرهم وابلًا من الأعيرة النارية وقذفوها بالحجارة وزجاجات الوقود المشتعلة ( مولوتوف ) لحملهم على الإمتناع عن تنفيذ ما تم تكليفهم به ولم يبلغوا بذلك مقصدهم وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات حال كون المتهم الحادي والعشرين طفلًا جاوز الخامسة عشر من العمر ولم يجاوز الثامنة عشر.

( جـ ) خربوا وآخرون مجهولون عمدًا مباني وأملاك عامة مخصصه لمصالح حكومية وللنفع العام وهي ( سور ساحة إنتِظار السيَّارات بمدينة نصر المملوكة لوزارة الدِفاع وسيَّارات الشُرطة والدِفاع المدني المملوكة لوزارة الداخلِيَّة ووزارة الدِفاع حال تواجدها بمُحيط قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر ) والمبينة وصفًا بالأوراق، بأن قاموا بإقتحام السور آنِف البيان وأطلقوا على السيَّارات سالِف الذِكر وابلًا من الأعيرة النارية وقذفوها بالحجارة وزجاجات الوقود المشتعلة ( مولوتوف ) وحطموا الممتلكات آنفة البيان وأضرموا النيران بها وجعلوها غير صالحة للإستخدام إبان مشاركتها في فض تجمهرهم، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى علي النحو المبين بالتحقيقات حال كون المتهم الحادي والعشرين طفلًا جاوز الخامسة عشر من العمر ولم يجاوز الثامنة عشر.

( د ) أتلفوا وآخرون مجهولون عمدًا أموالًا ثابتة ومنقولة لا يمتلكوها – السيَّارات والأتوبيسات المُتواجِدة بساحة إنتِظار السيَّارات التابِعة للقُوَّات المُسَلَّحة الكائِنة بطريق النصر أمام قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر -، مما ترتب عليه جعل الناس وصحتهم وأمنهم في خطر، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات حال كون المتهم الحادي والعشرين طفلًا جاوز الخامسة عشر من العمر ولم يجاوز الثامنة عشر.

2 - إنضموا وآخرون مجهولون إلى عصابة هاجمت قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة القائمة علي تأمين القِسم وفَض تجمهرهم وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات حال كون المتهم الحادي والعشرين طفلًا جاوز الخامسة عشر من العمر ولم يجاوز الثامنة عشر.