مصر | اليوم.. استكمال سماع الشهود في إعادة محاكمة 56 متهما بـ"فض اعتصام رابعة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. استكمال سماع الشهود في إعادة محاكمة 56 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة سماع أقوال شهود الاثبات خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 35 متهمًا في قضية فض اعتصام رابعة ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد حمّاد وباهر بهاء الدين بحضور محمد عادل وكيل أول نيابة مدينة نصر بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

حملت القضية رقم 34150 لسنة 2015 إلى جنايات مدينة نصر أول.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم «تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدى للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول".