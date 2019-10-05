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التعليم تتابع تطبيق لائحة الانضباط بحزم بعد زيادة حالات العنف بالمدارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع مرور أول أسبوعين من العام الدراسى الجديد، ظهرت كثير من حالات العنف والتعدى بين الطلاب وبعضهم وبين المعلمين، فيما كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة ستتابع بشكل دقيق تطبيق لائحة الانضباط المدرسى على الجميع حتى يتم ضبط اليوم الدراسى فى المدارس.

 

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن المدارس ستتابع تنفيذ وتفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس حتى يمكن للطلاب تفريغ طاقتهم، بدلا من حالات العنف والتعدى، إضافة إلى تنفيذ المتابعة بشكل مستمر خلال اليوم الدراسى.

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وشهد العام الدراسى الجديد، عدة حالات عنف بين الطلاب وبعضهم وبين بعض المعلمين وأولياء الأمور.

 

وكانت الدراسة انطلقت 11 سبتمبر الماضى فى الصفوف الأولى و21 لباقى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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